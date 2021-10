Meie töö üheks osaks on kontrollkäigud psühhiaatriahaiglatesse, vanglatesse, hooldekodudesse. Aastatega on olukord ka neis järk-järgult paremaks läinud, aga väga palju on ikkagi veel valesti. Alustades hooldekodudest, mida on meil ligi 200 ning kus on tublisti üle 13 000 inimese, siis personalinappus, väga madal palgatase, tihti ka nõutava väljaõppe puudumine on midagi, mida Eesti riik ei tohiks endale lubada.

Samas on hooldekodudes tööl palju väga pühendunud inimesi. Peaaegu iga kontrollkäigu raportit saame alustada sellest, et kliendid kiidavad seda, et neil on nüüd rohkem võimalusi oma aega mõtestatult sisustada, lubatakse aeda harida, on huviringe, sõbralik personal.

Samal ajal aga on ruumi endiselt vähe ning nendele inimestele, kes vajavad kõrvalise pilgu eest olemuslikult varjatud hooldamistoiminguid, tihtipeale seda ruumipuudusel ei pakuta. Inimväärikus kannatab sellisel juhul väga tugevalt.

Vanglatest on vähem häid uudiseid tuua. Ehk vaid see, et näiteks Tartu vanglas nägime, et pandeemia ajal lubati ka lähedastega videokohtumisi. Samas jätkub ilmselgelt lubamatu praktika, kus oma vanemaid külastama tulnud laps otsitakse läbi alasti. See on ilmselgelt rahvusvaheliste põhimõtete rikkumine, Eesti põhiseaduse rikkumine ja täiesti lubamatu.

Möödunud ülevaateaastal tuli õige sageli selgitada, et õiguskantsleril tuleb ka kõige raskema kriisi ajal lähtuda põhiseadusest ja seadustest. Seda tuli ja tuleb veidral moel selgitada ka neile, kes on alati kindlalt õigusriiklikke lähtekohti jaganud. Alati tuleb ka pandeemia ajal meie põhiseaduse kohaselt põhjendada piiranguid ja vabaduse võtmist, mitte vastupidi.

Just pandeemia ajal kipuvad kiiruga pähe tulema lihtsad lahendused ning just siis kaldub rahvas ise kõva kätt ja põhiõiguste rikkumist nõudma. Väga palju on tulnud selgitada õigusteaduse meetodit ja jällegi on asjad justkui pöördunud.

Lapsed ja noored ootavad uutelt volikogudelt ennekõike seda, et nendel oleks kuskil turvaliselt olla, omavahel juttu ajada. Mõni võib seda nimetada hängimiseks, aga see käib heaks inimeseks kasvamise juurde. Piisav ei ole ainult rulapark − see on hea asi, aga vaja on ka neid kohti, kus näiteks tüdrukud vahvalt istuvad ja pilte vaatavad.

Vastus küsimusele, kas kohalike valimiste kampaaniat, teemasid tohib arutada ka näiteks noortekeskuses või koolis, on kindel "jah". Muidugi tohib. 16- ja 17aastastel on hääleõigus. Piir on lihtne: kool ega noortekeskus ei tohi muutuda ühe erakonna valimisstaabiks.

Aga küsimusele, mida teha, kui vallavanem tahab noortekeskuses pannkooke küpsetada, vastasin, et pistke pannkoogid rahulikult pintslisse ja hääletage ikka nii, nagu tahate.