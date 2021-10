Tänases Põhjarannikus ilmunud intervjuus ütleb Reimaa, et jõhvilaste suurim mure on piinlikkuse tunne oma kodukoha pärast. Sellega tuleb nõustuda ning kurvalt tõdeda, et sellise olukorra on põhjustanud inimesed, kes ju mitmed valimised järjest on aina lubanud Jõhvis kõike paremaks muuta. Tegelikkuses on aga siinsed võimupoliitikud tegelnud peamiselt oma isikliku heaolu kindlustamise või äri edendamise kui Jõhvi tegelike probleemidega. Kui poliitiku põhimure on see, kuidas konkurente pudrukatla juurest eemal hoida, siis ei olegi ju valla arendamiseks aega.