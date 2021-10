NÄDALA KUJU ⟩ Katri Raik

Katri Raik on olnud Narvaga tihedalt seotud üle paarikümne aasta. Ta on õppinud tunnetama selle linna inimeste hingeelu, leidnud õigeid liitlasi, saanud ka aru, mida on võimalik teha kohe, mida aasta pärast ja mille peale pole mõtet energiat kulutada. Kõik see kokku vormuski nüüdseks veenvaks võiduks.