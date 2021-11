Narva haigla: vaktsineerimine aitab kordades vähendada koroonaviirusega kaasnevaid halbu tagajärgi

Vaktsineerimine aitab väga

Võtame viimased andmed ning näeme, et Eesti haiglates koroona tõttu ravil olijatest on kõigest 30 protsenti vaktsineeritud. Ülejäänud 70 protsenti on kahjuks vaktsineerimata.

Doktor Semykini sõnul näitavad hiljutised uuringud, et rasedate vaktsineerimine koroonaviiruse vastu ei mõjuta loodet mingilgi moel ega tõsta ka raseduste katkemise sagedust. FOTO: Jevgenia Parv / Narva haigla

Doktor Alexey Semykin: "Ohus on rasedad ja imetavad naised"

Üks olulisemaid teemasid praegu on rasedate ja imetavate naiste vaktsineerimine. Narva haigla günekoloogi Alexey Semykini sõnul on rasedad ja imetavad naised jäänud infovaakumisse, kuna valitsus on juba mõnda aega pööranud suuremat tähelepanu eakatele ja nõrga tervisega inimestele.

"Ja see on probleem," ütleb hiljuti rasedatele ja imetavatele naistele vaktsineerimisteemalisi veebiloenguid pidama hakanud dr Semykin.

"Rasedaid ja imetavaid naisi on meil palju. Probleem on selles, et ehkki haigestunute seas ei ole rasedaid palju, põevad nad raskemalt ning haigestuvad poolteist korda sagedamini kui mitterasedad. Suurbritannia andmetel vajab umbes 32% koroonaga hospitaliseeritud rasedatest naistest haiguse raske kulu tõttu hingamisel tuge. Meil on väike riik, kuid USAs on vaktsineeritud üle 30% rasedatest, Suurbritannias ligikaudu 88 000, Šotimaal 19 000 ja nii edasi. Ja kus oleme meie?"

Doktor Semykini sõnul näitavad hiljutised uuringud, et rasedate naiste vaktsineerimine koroonaviiruse vastu ei mõjuta loodet mingilgi moel ega suurenda ka raseduste katkemise sagedust.

"Püüame ka edaspidi pidada loenguid just rasedate vaktsineerimise teemal, kuna oleme selgitustööd tehes selle elanikkonnarühma seni tagaplaanile jätnud, riiklike suuniste kohaselt aga on soovitatav vaktsineerida raseduse mis tahes järgus. Nende riikides, kus elanikkond on suurem kui Eestis − mul on töösuhted kolleegidega Venemaalt −, surevad rasedad ja äsja sünnitanud naised kahjuks koroonatüsistuste tagajärjel. See on kurb tõsiasi ning ei tahaks, et see ühel hetkel ka meid puudutaks."