ERIK GAMZEJEV ⟩ Murrangulised võimuvahetused Ida-Virumaa linnades

Eriti kui arvestada, et valimisliiduga Progress on tihedalt seotud kurikuulus kommunaalärimees ja poliitik Nikolai Ossipenko, kelle läbisaamine Kohtla-Järve võimudega on pärast korruptsiooniprotsessi jahenenud.

Ebausutav on, et nii Kohtla-Järve kui Jõhvi kohalikus poliitikas juba pikki aastaid osava kombineerijana tuntud Ossipenko suur unistus oleks aidata Kohtla-Järvel võimule aastakümneid opositsioonistaariks olnud sots Eduard Odinets. Just tema oli see, kes teatas omal ajal politseile Ossipenko firmade ja linnavõimu korruptsioonimaigulistest tehingutest.

Küllap on Ossipenkol plaanis selles mängus võtta oma tihid. Aga kuidas suhtub sellesse Odinets, kes juhib praegu riigikogus korruptsioonivastast erikomisjoni? Või ka näiteks Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht või Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur, kes on samas koalitsioonis valimisliidust Restart Kohtla-Järve? 13 koalitsiooni läinud volikogu liikme seas on ka kaks kriminaalkorras karistatud saadikut.

Põhjusi sellise võimuliidu lagunemiseks on justkui rohkem kui koospüsimiseks, aga proovida ju võib. Ei ole välistatud, et Keskerakonnast tuleb osa saadikuid võitjate poolele üle, et säilitada oma ametikohta linnaasutuses.

Kohtla-Järve poliitikas on oodata üle pika aja huvitavaid aegu. Kui hästi läheb, võib sellest alata linna arengu uus ajajärk. Kui halvasti, siis jääb nii, nagu on olnud. Aga võib minna ka nõnda nagu viimastel aastatel Jõhvis, mis sai kuulsaks sagedaste võimupööretega, sest osa saadikuid vahetas pidevalt leeri.

Nii Narvas kui Kohtla-Järvel on Keskerakonna-vabad koalitsioonilepingud sõlmitud. Aga see iseenesest ei tähenda, et Keskerakond oleks alla andnud. Mõlemas linnas on haldusaparaat veel nende kontrolli all. Et valimistulemuste väljakuulutamine on veninud, on enne esimesi volikogu istungite tähtsaid hääletusi küllalt aega kontrarünnakute plaanimiseks. Miinide ladumine linnajuhtimises napi kogemusega uutele võimuliitudele ei ole süsteemi tundjatele keeruline kunst.

Uute jõudude õlul on tohutu surve: valijad tahavad kiireid ja tuntavaid muutusi. Samal ajal tuleb võimu kindlustada ja leida olulistesse ametitesse võimekad ja usaldusväärsed inimesed. Lisaks veel praegu kõige tähtsam: võitlus koroonaviiruse levikuga.