TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mille kallinemine teile kõige kõvemini tasku pihta käib?

Ilmselt kõige − hinnad üha kerkivad. Minule on peamiseks probleemiks toiduained. Leib ja piim on kallimaks läinud, kõik kallineb tasapisi. Kuidas edasi elada? Tuleb hakata kokku hoidma, aga mille pealt?

Olukord teeb muret: kõik hinnad kasvavad, palgad aga millegipärast mitte. Või maksis mõnda aega tagasi alla euro, nüüd aga juba kaks korda rohkem. Kütte hind on üldse kui õudusunenägu: maksad kütte eest ära ning alles ei jää niigi palju, et seepi ja nööri osta...

Sõnu polegi, ainult emotsioonid. Muret teevad kõik hinnad − ei jõua nendega sammu pidada. Enamik inimesi ei teeni ju nii palju, et sellele mitte tähelepanu pöörata. Minu arvates on kõige rohkem kallinenud elekter. Varsti tulevad arved, eks siis vaatan, kuidas see mu eelarvet mõjutab.