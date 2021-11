MIHKEL NESTOR ⟩ Tööstuses jagub nõudlust, aga mitte töökäsi

Tööstuse majandustulemused on viimastel kuudel olnud hiilgavad ja võiksid olla veelgi paremad − kui jätkuks vaid materjali ja töökäsi.

Tööstuse kasvuhoog ei ilmuta raugemise märke. Viimati avaldatud numbrite järgi kasvas tööstustoodang septembris tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetel pea 9%. Näiteks on viimastel kuudel tootmismaht lausa viiendiku võrra suurenenud ehitusmaterjalide tootmises ja metallitööstuses, ent palju ei jää maha ka elektriseadmete tootmine.

Tööstusettevõtjate murele ei ole kiiret lahendust. Kui kiiresti laheneb ülemaailmne kitsikus, kus kõike näib nappivat ja kõik kallineb, on tõeline miljoni dollari küsimus. Probleemi tahkusid on lihtsalt niivõrd palju.

Algatuseks kriisist taastumise järel suurenenud nõudlus, siis USA ja muu maailma vaheline tasakaalustamatus kaubavahetuse osas, mis on põhjustanud logistikakriisi, siis veel energiahindade kallinemine... Peale selle ei saa jätta mainimata, et hulk asjaosalisi on praeguse olukorraga vägagi rahul, sest segased ajad lubavad klientidelt koorida hingehinda.