JUHTKIRI ⟩ Volikogu justkui ööklubi

Seda, et Keskerakonna vastu moodustunud neljaliikmeline ühisrinne varem või hiljem laguneb, polnud keeruline ette näha. Üllatav ehk vaid, et see ei kestnud isegi kümmet päeva.

Kohtla-Järvel on tegelikult kordumas sama stsenaarium nagu 2002. aastal. Ka tollal oli kõigil ülejäänud jõududel Keskerakonna üle vaid ühekohaline ülekaal volikogus. Osapooled kirjutasid nagu nüüdki alla koalitsioonilepingule, aga kui jõudis kätte esimene istung, oli Keskerakond vajalikud hääled teisest leerist endale õngitsenud.

On üsna selge, et ilma Keskerakonnata, kes sai valimistel ligemale poolte hääletamas käinute toetuse, on uut püsivat linnavõimu kokku panna üsna raske, kui mitte võimatu. Ka siis, kui praegune kolmikliit peaks püsima jääma, milles samuti väga kindel olla ei saa, tuleb arvestada, et volikogusse tekib üle paljude aastate tugev opositsioon.