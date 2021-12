Samuti nõuavad sotsiaaldemokraadid, et linn looks mugavad, lihtsad ja inimestele arusaadavad võimalused taotluste esitamiseks nii linnavalitsuses kohapeal kui ka interneti ja meili teel. Arvestades potentsiaalsete abivajajate suurt hulka, peab olema elanikele loodud infoliin toetuse taotlemisega seonduvate küsimuste esitamiseks.

Hüppeliselt kasvanud elektri- ja gaasihinnad löövad kõikide perede pihta, aga eriti valusalt kõige nõrgemate pihta. Avalikkuse ja opositsiooni, sealhulgas sotsiaaldemokraatide surve all on valitsus lubanud osaliselt hüvitada energiakulude kasvu madalate sissetulekutega inimestele. See meede pole piisav, kuid iga senti lugema sunnitud inimestele on oluline, et kas või mingigi abi nendeni jõuaks. Mida kiiremini, seda parem. Toetuse jagamise eest vastutavad kohalikud omavalitsused.