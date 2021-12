Me maksame tarbitud elektrienergia eest tasu, milles elektrienergia hind moodustab ainult ühe kolmandiku. Need andmed põhinevad viimaste aastate statistilistel näitajatel. 2021. aasta viimases kvartalis on elektri turuhinnad muutunud väga kõrgeteks, on olnud tunde, kus ühe kilovatt-tunni hind on ulatunud peaaegu ühe euroni. Kodutarbijad, kes sõlmisid lepingu püsitasu põhiselt, maksid elektrituru avanemisel mõne sendi kWh eest rohkem kui elektri turuhindadega ostjad. Selle aasta detsembris tegid elektri turuhinnad tohutuid hüppeid.

Elektrienergiaga varustamisel hinnatakse paljudel juhtudel olukorda kolme näitaja alusel: töökindlus, loodushoid ja hind. Loetakse, et kõige parem on olukord, kus need näitajad on enam-vähem võrdsed. Võiks öelda, et meil on kõige suurem osakaal hinnal. Töökindluse osal pole ka eriti viga, kahjuks loodushoiu osa on kõige väiksem.