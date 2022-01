JUHTKIRI ⟩ Kui haiseb, siis on reostus

Nõukaajal oldi sellega justkui harjunud ja toonane õhusaaste keemikute linnas oli praegusest võrreldamatult kõrgem. Viimase 30 aastaga on tööstusettevõtted nõuete karmistumise survel teinud ära tohutu töö, vähendamaks nii-öelda klassikaliste saasteainete hulka atmosfääris. Toimub õhu puhtuse pidev jälgimine ja reeglina kinnitavad kõik raportid, et saasteainete hulk õhus on normi piires.

Ent millest pole siiani lahti saadud, on linnas leviv ebameeldiv lõhn. Seda tundlikud ja targad seadmed ei registreeri, erinevalt elanike ninadest. Ja selle vastuoluga on ametnikud hädas olnud aastaid.

On küll tuvastatud ka haisu allikad ning uuringud on välja selgitanud, et tegemist on linnas asuvate ettevõtete tegevuse komplekstulemusega. Ettevõtetele on koostatud ka juhised lõhnareostuse vähendamiseks, kuid nende täitmisele vaatamata pole inimeste haisukaebuste hulk märkimisväärselt vähenenud, nagu tänasest Põhjarannikust lugeda saab.