Vitali Jelovikov, viimistleja:

Ma ei tea, kuidas vastata. Ma pole sellele mõelnud, kuna selliste küsimuste lahendamine pole meie pädevuses. Mida sa ka ei arvaks, rahvas ei otsusta praegu nagunii midagi ja tavaliste inimeste arvamus ei lähe kellelegi korda.

Svetlana Linkevitš, Eesti Energia kontserni töötaja:

Ma ei ole olukorraga väga kursis. Elan korteris ning arved on esialgu normaalsed. Kuid teoreetiliselt oleks vist õiglane hindade kasvades − eriti nii kiire kasvu korral − toetada kõiki tarbijaid. Võib-olla mitte kõiki ühtemoodi − mehhanismid võivad olla erisugused −, kuid kannatavad ju kõik ja aidata tuleb samuti kõiki.

Aleksandr Stepušin, pensionär:

Võin öelda, et riigis, mis ise elektrit toodab, ei tohiks nii suuri arveid, nagu inimestele praegu tulevad, üldse ollagi. See, et meie riigivalitsejad on lasknud sellisel asjal sündida, on iseenesest ebaõiglus ja suur viga. Las nad nüüd murravad ise pead ka selle üle, kust raha võtta. Aga inimesi tuleb aidata.

Pjotr Eisau, pensionär:

Minu seisukoht on, et praegu toimuv on täielik nöörimine. Eriti kõvasti hakkab see miinimumpalga saajate tasku pihta. Tuleb aidata neid, kes on vaesemad, mitte neilt viimastki ära võtta. Riik peab kuskilt raha leidma ega tohi kedagi hätta jätta.

