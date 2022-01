KERDA EIERT ⟩ 13 aastaga on võimalik minna üle eestikeelsele haridusele

Kolmteist aastat on piisavalt pikk aeg, et saavutada mõju ning näha planeeritud tegevuste tulemusi. Kolmteist aastat on piisavalt pikk aeg, et iga kolme aasta tagant teha vahekokkuvõtteid ning vajaduse korral tegevuskava kohendada. Jätkugu meil ainult järjekindlust ning (poliitilist) tahet tegevusi päriselt ellu viia.

Strateegiline eesmärk seab sihiks, et aastaks 2035 on valdavalt üle mindud eestikeelsele haridusele. Seda konkreetset sihti ja väljaütlemist just oligi vaja. Me ei saa selles küsimuses jääda ootama, et omavalitsused oma koolidega hakkavad ise eestikeelse hariduse tagamiseks muudatusi tegema. Need põhimõttelised otsused on kellegi teise pärusmaa.

Me ei saa endale lubada, et hulk põhikooli lõpetajaid ei suuda isegi algtasemel ennast eesti keeles väljendada.

Jah, tõesti, praegu läheb aina enam muukeelseid lapsi eesti õppekeelega koolidesse. Ühiskonnas on justkui mingid muutused hakanud juba iseenesest toimuma ning võib tekkida küsimus, milleks meile seda tähtaega siis veel vaja. Strateegiline eesmärk on siiski nagu maamärk, mis võimaldab meil orienteeruda ning rohkete projektide ja tegevuste kuhjas endiselt õiget sihti hoida.

Praegu on hariduses liiga palju projektipõhisust. 2018. aastast lasteaiad ja 2020. aastast ka koolid saavad projektiraha lisaõpetaja palkamiseks tööks muukeelsete õpilastega. Kirjutatakse projekte, et saata õpilased õpilasvahetusse, käia kogemas eesti kultuuri mujal piirkonnas ning külastada põnevaid kohti, teha õpetajatele koolitusi, saata õpilased või õpetajad praktikale, keelelaagrisse jne.

Seda kõike saab teha ainult positiivse rahastusotsuse puhul. Kas kohustuslik põhiharidus saab olla tegelikult projektipõhine? Stabiilse rahastuse tagamiseks seome keelelaagrid ja muud eesti suhtluskeelt toetavad tegevused õppekavasse. Praegu on olnud lihtsalt liiga palju juhuslikkust ja pilootprojekte eestikeelse hariduse arendamisel.

Elukestva õppe strateegia 2020 järgi sooviti eelmise aasta lõpuks jõuda eesmärgini, et vene õppekeelega põhikooli lõpetajate osakaal, kes valdavad eesti keelt tasemel B1, on 90%. Tegelikkuses oli põhikooli lõpetajatest eesti keele valdajaid B1-tasemel 2021. aastal 60,5%.

Eestikeelse hariduse tegevuskavas on võetud kõrgem ambitsioon ning põhikooli lõpetaja keeleoskuse sihttasemeks seatud vähemalt B2. Kui realist olla, siis selleks, et noored saaksid järgmistel haridusastmetel edukalt hakkama, peaks neil olema omandatud isegi C1-tase. Positiivne on see, et oleme astunud siiski vähemalt ühe sammu olnust kõrgemale. Kuidas püstitatud sihttasemeid saavutada, see on juba teine küsimus.

Kus peitub siis komistuskivi, et põhikooli keeleõppe tulemused on nii madalad? Meie noored õpivad edukalt sooritama kontrolltöid ja eksameid, aga suhtluskeel on endiselt nõrk. Mida räägib see meie keeleõppe metoodika kohta ning mida me peaksime ette võtma, et eesti keelt ei õpetataks enam osas koolides vene keeles?