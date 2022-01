ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks lahkusite Kohtla-Järve volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kohalt?

Valeri Korb:

Küsimus, kes mind asendama hakkab, on veel arutlusel, kuid varem oli Reformierakonnaga kokkulepe, et nemad võtavad enda juhtida kaks komisjoni. Tõenäoliselt see nii lähebki. Minu meelest on kaks võimalikku kandidaati: Daniil Starodubtsev ja Svetlana Vladimirova. Kuna Daniil juhib juba eelarvekomisjoni, siis on tõenäolisem teine variant. Minu arvates oleks see hea valik: Svetlana oli Järve vene gümnaasiumi direktor ja juhib praegu slaavi põhikooli. Ta tuleb edukalt toime ning teab ja oskab palju. Pole kahtlustki, et ta sel vastutusrikkal ametikohal hakkama saab.