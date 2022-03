Igasugune abi Ukrainale on praegu olulisem kui seni

Nädal aega tagasi kirjutasin Clausewitzi kulminatsioonipunkti teooriast. Meenutuseks, et tema järgi on see sõja käigus see punkt, kus ründaja on kandnud nii palju kaotusi ja piisavalt väsinud, et ei suuda enam suuremaid ründeoperatsioone läbi viia. Võimalikud on muidugi üksikud pealetungid, aga suures plaanis on ründajal võhm väljas. Ennustasin siis, et venelastega juhtub see maksimaalselt kümne päeva jooksul. Täna tihkan öelda, et see hetk on käes.

Kui umbes nädala eest algas periood, mil suuremaid sündmusi polnud kuulda ei ühelt ega teiselt poolt, siis viimasel paaril päeval on venelased proovinud nii Kiievi all, Hersoni juures kui Mariupolis rünnakuid, mis kõik on ebaõnnestunud.

Kindlasti on suurriikide valitsused mures, mida sõda kaotav Putin võib hullu ette võtta, ning ollakse meie ja kindlasti ukrainlaste maitse jaoks liialt ettevaatlikud, ent otsusekindlus kuhugi kadunud ei ole.

Ukrainlased on lahingutes hävitanud 331. õhudessantpolgu pataljoni lahingugrupi, 6. tankipolgu pataljoni lahingugrupi, võtnud tagasi mitu linna Hersonist põhjas, hävitanud Hersoni lennuväljal venelaste 8. armee juhtkonna ja väidetavalt Kiievi all 35. armee juhtkonna (viimase osas pole seni veel ühtki nime, nii et ootame, 8. armee komandör kindralleitnant Mordvitšev on aga igatahes mättas).

Olukord tundub kõige raskem Mariupolis, mis on endiselt ümber piiratud ja kus Azovi pataljon peab linnalahinguid. Alistuda nad ei kavatse, aga kuidas neil endiselt laskemoona jätkub, on mulle mõistatus. Võimalik, et ukrainlastel on siiski mingid salaligipääsud olemas.

Venelased jätkavad oma kauni kombe järgi naiste ja laste tapmist, inimeste küüditamist ja röövimist, haiglate, koolide ja muuseumide purustamist. Lahingumehi on neist aga üha vähem.

17. märtsil maeti Vladimiris korraga kohaliku Rosgvardija neli alampolkovnikut ja suur hulk muid ohvitsere. Kostromas nõuavad perekonnad leina välja kuulutamist, sest kirstudes või laibakottides on saabunud umbes kakssada 331. polgu dessantväelast.

Raske hinnata, kui palju venelased Venemaal tegelikult toimuvat aduvad. Märke sellest, et nõukogude ajal mäletatavasti olemas olnud instinktid, mis ütlevad, et valitsus valetab, on üha rohkem. Üks arvamusküsitlusfirma avaldas statistika, kuidas inimesed keelduvad küsimustele vastamast. Ühe küsitlusankeedi täielikuks täitmiseks pidid küsitlejad tegema keskmiselt 18 kõnet.

Ajakirjanikud lähevad töölt ära, inimesed võitlevad suhkrusabades ja ajateenijad keelduvad üha enam teenistusest. Ukraina andmeil on langenud üle 14 000 Vene sõduri. Isegi kui see arv on liialdatud, siis pigem hakkab see tunduma tõelähedane.

Ameeriklased hindasid viie päeva eest Vene langenuid vähemalt 7000. Kui siia lisada 1:3 koefitsiendiga haavatud, siis on Vene kaotused vähemalt 20 000. See on juba üle viiendiku algolukorra lahingumeestest. Lääne sõjaväevaatlejate hinnangul kaotab Venemaa langenute ja haavatutena umbes 1000 võitlejat päevas. Viimati kanti selliseid kaotusi 1945. aasta kevadel Berliinis.