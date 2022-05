JUHTKIRI ⟩ Ettevõtja vangi panek on ühtlasi märk ühiskonnale

Alar Seppern on Ida-Virumaal tuntud ehitusettevõtja. Tema ettevõtlust pole siiski saatnud edu: eri nime all tegutsenud firmad on läinud pankrotti nagu ta isegi. Aastaid on ta koos oma firmadega olnud ametivõimude teravdatud tähelepanu all, sest tema ja õiguskaitseasutuste arusaamad seaduskuulekusest pole alati samasugused olnud.