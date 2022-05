JUHTKIRI ⟩ Põlevkivi renessanss

Nüüdseks on olukord põhjalikumalt muutumas. Euroopa avastas esmalt, et on rohepöörde tuhinas keeranud hoolega kinni vana elektritoomist, kuid selle asemele uue rajamine pole käinud sugugi samas tempos. Vaevalised püüdlused panna nafta ja gaasi embargoga mõistust pähe agressorlikule Putini režiimile toovad paratamatult kaasa energiadefitsiidi süvenemise.

Sellises olukorras tuleb senine energiapoliitika kiiresti ümber hinnata. Kõik see, millest on võimalik Euroopa riikidel endal energiat toota, läheb käiku. Eestis on selleks põlevkivi, millega suudetakse katta oma riigi energiavajadused ja jääb üle ka müügiks naabritele. See ei tähenda, et süsinikurikas energiatootmine peaks kestma aastakümneid. Kuid lähemad viis-kümme aastat kindlasti, sest kiiremini ei õnnestu alternatiivseid väiksema keskkonnajalajäljega elektritootmisi rajada.