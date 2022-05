Ajaloolane David Vseviov kirjutas eelmisel aastal enne 9. maid, et võidu tähistamise asemel peaks mälestusürituste keskpunktis olema soov, et midagi sellist tulevikus ei korduks. Vseviov küsib, mis on olulisem, kas võit või rahu.

Just sõja kordumise vältimiseks hakatigi pärast II maailmasõda ehitama Euroopa Liitu. Lootuses, et kui riigid on omavahel seotud, kui majandused moodustavad ühise turu, kui elanikud liiguvad vabalt ühest riigist teise, ei saa enam juhtuda, et riigid Euroopas hakkaksid üksteise vastu sõdima. See on toiminud − on kujuteldamatu, et ELi riigid enam üksteisele sõjalist ohtu kujutaks.