VALLO REIMAA ⟩ Maakoolid on elujõulised, kui vabaneda stereotüüpidest

Silmaklapistunud maailmas kaob mõtlemises süsteemsus, kaob ära paindlikkus (selle märksõnadeks on sujuvad üleminekud ja koostöö ning süsteemi toimimine elava võrgustikuna ehk omavahel loomupäraselt seotud organismina). Asemele on astunud terviku ühe osa käsitlemine pseudotervikuna. Oleme end mõtelnud klaaskuuli, millest me ei pääse enam välja (aga see väljapääsmatus on kinni ainult meie mõtlemises).

Kolmas väide. Tuleb üles leida ja uuesti lahti mõtestada maakooli mõiste. Selleks tuleb lahti lasta praegustest stereotüüpidest, mis on ammu lahkunud arengupsühholoogia aluspinnalt ja pedagoogika alustõdedest ning hakanud elama oma sõltumatut elu.

Tuletame meelde mõned sellised põhitõed. Loomuliku arengu aluseks on turvaline keskkond. Loomulik areng peab olema eakohane, liikudes vahetust empiirilisest kogemusest suurema abstraktsuse suunas. Lapse jaoks uutel mõistetel on kalduvus täituda eelneva kogemusega. Selle protsessi forsseerimisel tekivad lapsel pseudomõisted, millele lapse meeltes ei vasta adekvaatne sisu. Selleks sisuks võib olla ka lihtsalt tähendus- ja kogemustühi kopeering mälus. See petab ära nii lapsevanema kui sageli ka õpetaja.

Õpirühmad peavad aga algul olema väiksemad ja saavad alles vanuse kasvades järk-järgult suureneda. Endiselt kehtib põhireegel: mida väiksem õpirühm, seda enam on võimalik arendada välja lapse tegelikud võimed ning arvestada tema individuaalsust. Parim loodusõpe toimub looduses ning parim liikumisõpe õues. Alles tõlgendamiseks ja mõtestamiseks sobib ka siseruum.

Siia võib lisada veel ühe momendi: väike maakool toetab paremini poiste püsimist koolis. Linnakool tegeleb nendes valdkondades vaid oma miinuste meeleheitliku kompenseerimisega, alates näiteks liikuma õppimisest. Samas on linnapõhikoolil omad eelised, mis tulenevad mastaabist (väikese ansambli asemel suur lastekoor) või linnakeskkonnast (muuseumide, huvikoolide, tippspordi võimalus).

Eesti on väike riik ja eestlased väike rahvas. Me ei suuda kaua edasi kesta, kui ei suuda omaks võtta hoiakut, et "väike on ilus". Õpime tundma väikese eeliseid suure ees ja nii olemegi märkamatult loonud maakooli mudeli. Maakoolil ei pea olema uhket ja kallist võimlalt ega aulat, sest väljaspool õpperuumi on kõik see palju ehedamal kujul olemas. See on väiksuse ja maal olemise eelis.

Maakooli hoone ei pea kopeerima suuri linnakoole, vaid lähtuma maakoolilikust ruumiloogikast, kus õpikeskkonna moodustavad hoone ja seda ümbritsev territoorium üheskoos. Praegu oleme olukorras, kus maakoole sulgeb eelkõige nende hoonete liigne suurus, mitte niivõrd laste vähesus.

Maakoolis saavad lapsed tänu väikestele rühmadele tegelikult suhelda. Linna suurtes klassides on lapsed palju rohkem üksinda ja põgenevad üksinduse eest telefoni. Maal pole seda vaja.

Ning lõpuks: individuaalse õpiraja reaalne teostamine on väikeses maakoolis palju lihtsamini teostatav kui suures koolis.