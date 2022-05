TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kui tähtis päev on teile emadepäev?

Foto: Peeter Lilleväli Inga Allik, töötu: See on väga tähtis päev, ehkki ma ise olen lastekodus kasvanud ja ema mul ei ole. Kuid ema kinkis mulle elu ja see on peamine. Mind kasvatas üles kasuema, keda ma selle päeva puhul alati õnnitlen. Ta on mulle palju andnud ja õpetanud. Viin talle alati rõõmuga lilli ja mõnikord ka väikesi kingitusi. Pirukaid küpsetab ta ise − ta oskab nii mõndagi. Mind aga õnnitleb selle ilusa päeva puhul poeg − see on väga meeldiv.

Foto: Peeter Lilleväli Endel Kaukver, pensionär: See on väga tore ja ilus päev. Kõige tähtsam on, et sel päeval tuleb kogu pere kokku. See, et emadepäeva tähistatakse just kevadel, on imeline.

Foto: Peeter Lilleväli Aleksandr Kušnir, elektrik: Tegelikult ei ole ma kohalik − tulin hiljuti Ukrainast. Ent meiegi tähistame emadepäeva. See on tähtis, sest ema kingib elu. Tavaliselt tuleb kogu pere kokku ja katame õhtusöögilaua. Kas see pole siis mitte õnn? Praegu oleme kodumaalt kaugel, kuid loodan, et saame kõik koos pidulauas istuda ikka.

Foto: Peeter Lilleväli Artur Põld, pastor: Väga oluline on pidada meeles inimest, kes on sulle elu andnud. Minu ema on juba viis aastat igaviku teel, kuid mäletame teda ikka. Minu lapsed õnnitlevad oma ema kindlasti. Nad tulevad koos lastelastega. Tahan väga, et mu laste ema alati õnnelik oleks, ning pingutan selle nimel. Pühapäeval on kirikus jutlus jumalaemast − see on traditsioon.