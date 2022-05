NÄDALA KUJU ⟩ Alar Karis

Alar Karis näitas mitmesaja narvalase ees, et ta valdab seda kunsti suurepäraselt, ja sai paljudelt kohalolnutelt kiita nii taktitunde kui ka rahulike, aga samas veenvate vastuste eest. Ta rõhutas veel kord, et kõik Ida-Virumaa inimesed on Eesti inimesed ning demokraatlikus riigis võivadki inimesed erinevalt arvata ja erinevalt rääkida.