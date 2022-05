JUHTKIRI ⟩ Täiuslik kultuuritorm Narvas

See kontsertide ja näituste hulk, mille Helen Sildna veetava festivali "Tallinn Music Week" meeskond koos kohalike korraldajatega piirilinnas 24 tunni jooksul valla päästis, oli ilmselge kultuuriline üledoos. Kogu seda kanget kontsentraati polnud võimalik tarbida ka kõige paadunumatel kultuurisõltlastel. Aga toimunut võib ja tasubki võtta kui unistust või omalaadse mudeli tutvustust, milline võiks ligilähedaselt välja näha kultuurielu tuleviku Narvas, mis on nüüdisaegse majandusega linn, kus käib vilgas kultuurielu ning elavad rõõmsad ja elu nautivad inimesed.

Selle poole liikumisel tulebki vahetevahel selliste sündmustega nagu äsjasel nädalavahetusel heas mõttes ehmatada. See ongi pikk protsess ja oleks liiga ilus mõelda, et kohalikud inimesed kõigile neile üritustele lähiajal massiliselt tormi jooksevad. Helen Sildna on tugevalt oma käekirjaga festivalikultuuri istutanud piirilinna varem festivali "Station Narva" kaudu. Samm-sammult on festivalide külastatavus kasvanud. Selliste festivalide kogemise kaudu saavadki muutused toimuda.

Tähtis on kindlasti ka see, et Sildna festivalid teevad Narva positiivsest küljest tuntumaks nii mujal Eestis kui ka piiri taga. Seda on omakorda vaja selleks, et muuta Narva ülejäänud Eesti jaoks emotsionaalselt lähedasemaks, mis on muu hulgas oluliseks tõukejõuks, julgustamaks seal ka ettevõtlust arendama.