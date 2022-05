ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mida kavatsevad Jõhvi võimud ette võtta, et põlengutes ahervaremeks muutunud endine kultuurimaja hoone kesklinna ilmet ei rikuks?

Eelmise aasta oktoobris ja detsembris kahel korral põlenud endisest kultuuri- ja kohtumajast on saanud inetu tondiloss keset linna Narva maanteel. Selle korrastamisest pole põlengust möödunud ligemale poole aasta jooksul olnud märkigi. Eelmise aasta lõpus rääkis Jõhvi abivallavanem Arvo Aller, et vald on huvitatud sellest, et ahervaremeks põlenud hoone ei jääks linnapilti pikaks ajaks rikkuma. "Suhtleme omanikuga [OÜ Uemõh] ja püüame lähiajal hinnata, mida on vallavalitsuse poolt võimalik ette võtta," ütles ta tookord.