VIRVE OSILA ⟩ Aljoša monoloog

Ja ega siis sõjas ainult tapeta: sõda on röövretk, et purustada, varastada, vägistada... Kunagi kuulsin üht arutelu, mida pidasid bioloogid: maailmas olevat sellised mardikad, kes kuuluvad liiviklaste liiki. Nende isasmardikatel on sugutung nii suur, et nad hiilivad emasputukatele vargsi ligi ja hoiavad neid oma suurte suistega kogu akti ajal vägivaldselt kinni ning pitsitavad siis lõugade vahel veel tükk aega pärast sooritustki.

Vene armeega tundub olevat nii, et kui sõjapasun hüüab, siis tekib refleksne rüüstamis- ja varastamisvajadus, kogu muu vägivald sinna juurde.

80 aastaga peaks ju nii armees kui moraalis mõndagi muutunud olema, aga kuna Stalinil ja Putinil suurt erinevust pole, siis polegi paremat loota. Kremli poolt vihatud, põlatud ja kardetud lääs arenes aastakümnetega edasi, aga nemad seisavad ikka samas kohas, sellest hoolimata, et teadus ja tehnika võinuks justkui silmi avada ja mõistust avardada. Need, kel avanesid ja avardusid, kupatati vanglasse või põgenesid nad ise riigist välja. Kui ikka Putin annab käsu, et vasakule vaat, siis paremale vaatajast saab kohemaid vaenlane.

Võidakse ju öelda, et mida minusugune pronkspea ka teab, aga ma kuulen, näen ja mõistan mõndagi. Mul ju siin mereäärsel maal jagub värsket õhku ja eks ajaga on ka teatav arusaam tekkinud. Mõni asi jääb siiski mullegi mõistmatuks. Kui üks Kremli "jänestest" kinnitas, et venelased ei kasuta tuumarelva mingil juhul, sest tuumasõjas ju võitjaid pole, on ainult kaotajad, siis mina mõtlen, et ka tuumarelvata sõjas pole erilisi võitjaid − Ukraina usutavasti kogu muu mõtleva maailma toel saab Venemaast jagu, aga kummagi poole kaotused on ja jäävad korvamatuks. Kui siis veel juurde mõelda, et Venemaa on oma varasema, praeguse ja ka tulevase maine täiesti nullinud, siis… Edasi võib iga inimpea ise mõelda.

Teine asi, mis mulle mõistatuseks jääb, on see, miks minule ikka ja jälle lilli tuuakse. Miks Eestis üldse sõjapuuslikke alles hoitakse? Eriti ajal, kui minu järelpõlv keset Euroopat surma ja hävingut külvab. Isegi minul on häbi!

Kunagi olid nelgid Ameerikas emadepäeva lilled: punaseid kingiti elus olevatele emadele, valgetega tänati ja mälestati lahkunud emasid. Nüüd on "tänu" mulle ja minu "mälestajatele" nelgid eestlaste ning teistegi rahvase poolt lausa põlglilledeks arvatud. Sellest on kahju, sest nelgid on ju tegelikult kaunid lilled.