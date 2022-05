JUHTKIRI ⟩ Bürokraatia pidurdab Ida-Viru majanduse ümberkohandamist

Põlevkivitööstus sai juba 2019. aasta alguses haavata süsinikukvootide hindade kogupaugust. Praeguses energiakriisis on küll põlevkivist elektri tootmine taas jalad alla saanud ja õli hinnad muudkui kerkivad. Ent Euroopa kliimapoliitika ja sellega seotud reeglite ebamäärasus ei võimalda teha pikemaid plaane ega investeeringuid.

Ida-Viru majanduse 21. sajandi ühele suuremale eduloole, Sillamäe sadamale, pani tugeva põntsu Putini alustatud sõda Ukrainas. Loogilise tagajärjena tulnud sanktsioonid on järsult vähendanud kaubavahetuse mahtusid. Venemaa kapitaliga väetise terminalides on tegevus juba seiskunud. Päris täbaraks läheb seis siis, kui peatub täielikult ka naftavedu.

Turismiettevõtete jaoks on kadunud Venemaa turistid ning nende asemele tuleb leida rohkem puhkajaid Soomest, Lätist ja mujalt.

Reegel on seegi, et kui jamad juhtuvad majanduses kiiresti, siis nende korvamine võib kesta aastaid. Õiglase ülemineku fondist on poliitikud leelotanud juba aastaid, aga ühtegi tuntavat tulemust ju veel ei ole. Viru Keemia Grupp kavandab suurt tselluloosi- ja teiste biotoodete tehast. Aga sellega seotud bürokraatlike protsesside läbimiseks kulub enne ehitamist neli-viis aastat.