MARE ROOSILEHT ⟩ Kas Ida-Virumaal jätkub õppijaid?

Haridusasutused on valmis

Tallinna tehnikaülikool ja Tartu ülikool, kellel mõlemal on maakonnas kolledž, plaanivad aga laiendada tasemeõppekavade valikut ning jätkata nende baasil ka mikrokraadide pakkumist. Näiteks on Virumaa kolledžil õiglase ülemineku fondi raames plaanis lisaks olemasolevatele avada vastuvõtt jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse bakalaureuse õppekaval ning mitmel magistriõppekaval: jätkusuutlik tööstus, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad ning meditsiinitehnika ja -füüsika.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskusel on samuti plaan avada mitmed uued õppekavad. Kõik haridusasutused on valmis pakkuma täienduskoolitust oma vastutusvaldkondades.

Ettevõtted ootavad insenere

Reedel kohtusid Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli teadlased ettevõtetega Narva-Jõesuus, et jagada oma teadusplaane ja saada tagasisidet. Õiglase ülemineku raames kasvab maakonna kolledžite teadusvõimekus andmeteaduse, masinnägemise, tehisintellekti, jäätmete ringlusse võtmise, roheenergeetika ja tervisetehnoloogiate arendamise valdkonnas. Plaanis on luua piirkonda uusi tarku töökohti ning kaasata välis- ja emaülikoolide teadlasi.

Selleks, et noorte väljavool lakkaks ja sisseränne suureneks, on vaja eelkõige parandada elukeskkonda, ehitada uusi maju spetsialistidele, sealhulgas õpetajatele. Oluline on ühiselt populariseerida noortele inseneriharidust ning eelkõige õppimisvõimalusi Ida-Virumaal.

Küll aga saab iga täiskasvanud inimene teha oma valikud juba praegu. Need, kes soovivad omandada IT, inseneri, tervishoiu- või noorsootöötaja eriala maakonnas, saavad kandideerida tasemeõppesse. Samuti on alanud vastuvõtt ülikoolide mikrokraadidele, kus läbitakse koos üliõpilastega neid aineid, mis on tööturul edukaks olemiseks vajalikud. See võimaldab omandada huvipakkuvas valdkonnas teadmisi kahe või kolme semestri jooksul.