ANVAR SAMOST ⟩ Koroonaga enam tõesti vanamoodi edasi ei saa

Aga ametkondlik vaade on teistsugune. Esimene eesmärk on vältida vastutust ja põhimõtteliselt seda see paber ka edukalt teeb.

Kas selle kavaga on midagi muud peale hakata? Ei ole, kuid samas ei kipu ma jagama mõne kolleegi optimismi, et tegemist on sahtlisse toodetud dokumendiga, mida päriselus keegi kasutama ei asu. Kogemus näitab, et pigem ikka asub − kui mitte muidu, siis uute sündivate vigade õigustuseks.

Kogu eelnev jutt ei arvesta aga kavast mõni nädal hiljem sündinud halduskohtu otsusega, kus kohtunik põhjalikult ning detailselt argumenteerides lammutas maha valitsuse mullu kevadel ja suve lõpus tehtud korraldused 212 ja 305, millel põhinesid kõik meie elu Eestis sügise ja talve jooksul mõjutanud piirangud.

Selgub, et piirangute kehtestamise põhjendused ei olnud piisavad ning kaalutlused, millest lähtuti, ei ole üheselt jälgitavad.

Kohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ka mitmed nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) punktid, mis puudutasid piirangute kehtestamist, lähtudes haiguse läbipõdemisest ja vaktsineeritusest. Selles valguses pole vist mõtet imestada, et koroonakava on sotsiaalministeeriumi kodulehelt ootamatult kadunud.

Mis võiks siis Eesti valitsuse põhjendatud plaan koroonaviiruse suhtes olla?

Midagi keerulist siin ei ole.