TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millised pered riigilt enim toetust vajavad?

Foto: Peeter Lilleväli Nadežda Parri, pensionär: Kõige rohkem tuleks aidata lasterikkaid peresid, sest neil on ka kulutusi teistest palju rohkem: kool, huviharidus, riided... Minulgi on pensionärina raske toime tulla, aga kui peres on lapsed ja üks või kaks töötavat vanemat, siis on väga raske. Muidugi tuleb aidata vaid seni, kuni lapsed on alaealised − suureks saades peavad nad juba ise endale töö leidma.

Foto: Peeter Lilleväli Aljona Zabolotnaja, noor ema: Kedagi ei ole vaja aidata. Lasterikkad pered sünnitavad lapsi laste endi pärast, aga mõnikord ka raha pärast. Tean juhtumeid, kus naised sünnitavad lapsi ja nendel lastel on ka isa olemas, kuid emad registreerivad end üksikvanemaks, et toetust saada. See ei ole õige. Kui oled otsustanud lapsed saada, siis pead ise mõtlema, millega neid toita ja kuidas nad üles kasvatada.

Foto: Peeter Lilleväli Deniss Boržitski, kraanajuht: Tallinn maksab palju rohkem igasugu toetusi, Ida-Virumaal makstakse vähe. Aidata tuleb kõiki, kuid esmajärjekorras üksikvanemaid ja lasterikkaid peresid. Toetusi tuleks tõsta ka. Praegu on jutte palju, kuid keegi ei küsi, kui palju raha tuleks kulutada Ukrainale, relvastumiseks... Kust see raha tuleb? Valitsus peaks kõigepealt ikka oma rahva heaolule mõtlema.

Foto: Peeter Lilleväli Konstantin Matjuhhin, töötu: Praegu on kõigil raske. Esmalt on vaja luua uusi töökohti ja aidata kõige vaesemaid, sealhulgas töötuid. Kui vanematel oleks tööd, siis ei oleks ka toetuste suurendamisest tarvis rääkida − kõigepealt tuleks mõelda töökohtade arvu suurendamisele.