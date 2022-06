HENRIK VÄLJA ⟩ Emotsionaalsed ja alusetud süüdistamised ei aita diskussioonile kaasa

Sektor ei ole kunagi väitnud, et tööstus tuleb panna kinni. Aga paljudel ettevõtetel ongi laod tühjaks saamas. Lisaks on igati mõistlik hakata ilmsele probleemile lahendust otsima enne, kui selle tagajärjed on lõplikult käes − kui praegu tuleb veel viimaseid enne sõja algust ette makstud toormekoormaid, siis 9. juulist lõpeb igasugune puidutoorme import Venemaalt. Just Baltimaade ettevõtete ettepanekul on Venemaa puidult võetud ka sertifikaadid, ilma milleta on sellest tehtud tooteid lääneriikides võimatu müüa.