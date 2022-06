KADRI PAAS ⟩ Eestile kindlustavad julgeoleku tuntus ja kokkuhoidmine

1944. aasta oktoobris oli Suurbritannia ajakirjandus üle ujutatud äsja "vabastatud" Eestit puudutavate uudistega. Enamikus neist ei kaheldud vajaduses kehtestada Eestis uuesti nõukogude võim ja moodustada liiduvabariigid Nõukogude Liidu koosseisus, selle asemel et taastada iseseisvad riigid. Kui käsitaksime seda infosõjana Eesti ja NLi vahel, oleks ilmne, et 1944. aasta sügiseks oli Eesti selle sõja kaotanud.

Nii tollases kui praeguses info-psühholoogilises mõjutustegevuses on Kreml olnud edukas. Alates tänavu maikuust on Vene eriteenistused süstinud Euroopa suurriikide liidritele pähe konkreetse narratiivi: "Ärge alandage Venemaad! Ärge ajage Venemaad nurka! Aidakem verevalamine peatada!" Õilsad või − nagu Kremli peremees ütleks − "üllad" ettepanekud ja üleskutsed, ent ainuüksi Kremlile jäägitult kasulikud ja vajalikud.

Kreml on haledaid tulemusi näidanud konventsionaalsel lahinguväljal, kuid info- ja kognitiivses − tunnetuslikus − sõjapidamises on saavutatud märkimisväärseid tulemusi. Eesmärk on mõjutada Euroopa kolme suurriigi, sh NATO liikmesriigi juhte nõudma Ukrainalt kapituleerumist vaherahu ettekäändel, misjärel järgnevad läbirääkimised. Need lõpevad sellega, et Ukraina loovutab kolme suure ELi ja NATO riigi aplausi saatel Venemaale mõned maa-alad. Kremli peremees saab oma riigis võidust rääkida, natukese aja pärast jälle muretult Euroopasse naftat ja gaasi müüa ning alustada uue, seekord Skandinaavia ja Baltikumi vastase sõja ettevalmistamist.