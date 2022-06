NÄDALA KUJU ⟩ Kalev Naur

Ta on olnud Ida-Virumaal tuntud kohalik aktivist üle aastate. Küll on ta korraldanud paraade, küll on tema eestvõttel näiteks Jõhvi keskväljakule püstitatud kindral Aleksander Tõnissoni kuju. Viimasel ajal on ta aga ametis olnud oma küla rajamisega. See piirkond on küll olnud Kohtla-Nõmme aleviku osa, kuid siiski jääb ajaloolisest Kohtla-Nõmmest üsna eemale. Lapse nimeks saab Kohtla-Uueküla.