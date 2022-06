RIHO BREIVEL ⟩ Piirivalve tuleb muuta võitlusvõimeliseks

Ukraina kogemus näitab, et esmased ründed on suunatud just riigipiiril asuvate piirivalve- ja päästeüksuste vastu. Seega on oluline, et riigipiiril toimivatele üksustele oleks tagatud raadioside, logistika ning loodud võimekus astuda vastu esmasele ründele.

On selge, et sõjalise konflikti eskaleerudes muutub piir aktiivseks riigikaitse süsteemiks, seega peab piirivalve olema operatiivselt allutatav kesksele riigikaitselisele juhtimisele ehk kaitsejõududele.

Selleks oleks vaja viia rohelise piiri ehk piiripunktide vahele jääva ala valvamine kaitseministeeriumi haldusalasse, lisada piirivalvurite väljaõppe programmidesse sõduri baaskursus ning lahendada kordoni juhtkonna kaitseväelise väljaõppe küsimus.

Samuti tuleks arvele võtta kõik piirivalve teenistuses olnud endised piirivalvurid. Kümmekonna aasta jooksul on ajateenistuse baasil välja õpetatud ligi 8000 meest-naist. Nendest paar tuhat oleks võimalik määrata aktiivsesse reservi, sõlmides nendega teenistuslepingud, et neid olukorra pingestumise korral operatiivselt mobiliseerida, ja määrata vastavate teenistuskohtadega teenistusreservi. Praegu on veel aktiivses eas (kuni 60aastased) hulk väljaõpetatud piirivalvespetsialiste, kelle kaasamine on võimalik ja mõistlik.

Reservi olemasolu ja võimekuse säilitamiseks tuleks moodustada ühe piirivalve reservi väljaõppekeskus, mille arvelt mobiliseeritaks ohuolukorra tekkides katteüksused.

Samuti on oluline sätestada piirivalve riigikaitselised ülesanded seadustes. Lahendamist vajab olukord, kus piirivalve ohvitseridelt on ära võetud võimalus saada kaitseväelist väljaõpet. Piirivalve ohvitserid tuleb välja õpetada relvastatud üksuse juhtideks, kes suudaksid tegutseda kriisiolukorras koos kaitseväega. Samuti on võimalik anda need ülesanded piirivalve struktuuriüksustele kaitseliidu kaudu. Ukraina sõja valguses on ilmne, et ka NATO liikmesriigi jaoks muutub järjest olulisemaks riigi enda tõhus vastupanuvõime agressiooni tõrjumisel.

Tuleb mõista, et situatsiooni eskaleerudes on igal teenistusel omad kohustused ning piirisituatsiooni oskavad hinnata − ja vastavalt olukorrale tegutseda − neis valdkondades väljaõppe saanud spetsialistid.

EKRE riigikogu fraktsioonis on neli kaitseväe ohvitseri: Leo Kunnas, Alar Laneman, Uno Kaskpeit ja Riho Breivel. Me kõik oleme võidelnud selle eest, et piirivalvele antaks tagasi riigikaitseline võimekus. Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon on kõik asjakohased muudatusettepanekud tagasi lükanud.