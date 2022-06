ÜKS KÜSIMUS ⟩ Millal algab Jõhvi keskväljaku uuendamine?

Keskväljaku renoveerimise eskiisprojekt on meie poolt tehtud. Praegu käivad veel Jõhvi vallaga läbirääkimised selle üle, kuidas koos keskväljakut renoveerida. Oleme valmis sellesse panustama, aga ootame, et seda teeks ka vald. East Capitalil on küll väljaku kasutusõigus, aga omanik on vald. Oleme nõus muutma väljaku autovabaks ja jätma sõidukitele vaid maa-aluse parkla.