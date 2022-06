JUHTKIRI ⟩ Ehitushindade kasv ei tohiks jääda vaid omavalitsuste turjale

Jõhvi põhikooli hoone ehitus on selle ere näide. Riik tegi juba rohkem kui viis aastat tagasi põhimõttelise otsuse, et annab Jõhvile uue koolimaja ehitamiseks viis miljonit eurot. Siis tundus see suure võiduna. Vald pidi omalt poolt võluma välja vaid ühe miljoni.

2022. aasta suve hakul on aga reaalne seis selline, et riigi toetus neile kahele objektile on sama suur nagu aastaid tagasi, aga vald peab nende kahe ehituse peale oma raha kulutama plaanitust mitu korda rohkem.

Vallajuhtide soov tõmmata pidurit jalgpallihalli rajamisele tuleneb kartusest, et vald võib end lõhki laenata ja kui korraga nii kooli kui halli ehitada, võivad mõlemad ühel hetkel pooleli jääda. Samas on ka volikogus kõlanud väljaütlemistest tunda, et jalgpallihalli kiputakse pidama eelkõige opositsioonis oleva Keskerakonna projektiks. Eks see osaliselt seda oligi, arvestades, kuidas see rahaeraldus ajastati samale ajale, mil Jõhvi vallavanemaks toodi Valgast keskerakondlane Jüri Konrad. Aga enamikul regionaalsetest investeeringutest on poliitiline silt küljes. Olulne, et üks vajalik ehitis on piirkonnas juures ja aastaid hiljem ei pööra sellele, millise erakonna toel see raha tuli, enam keegi suurt tähelepanu.