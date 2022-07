YANA TOOM ⟩ Kas tahame muuta vene koolid suureks Potjomkini külaks?

Minu seisukoht selles küsimuses on teada ega ole aastatega muutunud. Enamgi veel − oleksin ma Mang või mõni teine selgeltnägija, saaksin uhkustada sellega, et 10-11 aastat tagasi tehtud prognoosidega panin täppi. Tuletan meelde: vene koolid pole üleminekuks valmis ja kurikuulus 60:40 ei kanna vilja. Me saame endale suure Potjomkini küla.

"Aga oli ju aega!" karjatab lugeja. "Miks nad siis keelt ära ei õppinud?" See, head inimesed, ei puutu asjasse − selleks, et õpetada keelt, peab oskama palju rohkemat kui eesti keelt tasemel C1. Sest eesti keele õpetaja − nagu iga teinegi − on eriala. Ja kui homme ilmub teie lapse klassi ette füüsiku asemel käsitööõpetaja, kes just hiljuti läbis füüsika kiirkursused, toob see ilmselt kaasa suure pahameelelaine. Kas vene koolis on mütsiga löömine OK?