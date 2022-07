KAJA KALLAS ⟩ Üleminek eestikeelsele haridusele peab toimuma võimalikult kiiresti

Kui kaitseinvesteeringud ja eestikeelsele haridusele üleminek on otseselt meie julgeolekut puudutavad valdkonnad, siis pisut kaudsemalt on seda ka inimeste toimetulek. Seda enam, et üks osa inimeste toimetulekust on otseselt seotud Venemaa-poolsete energiakandjate hinna manipuleerimisega.

Eestlased on pikka aega olnud börsiusku rahvas ja elektriturul börsipaketiga liitunud on pikki aastaid saanud nautida erakordselt madalaid elektrihindu. Tagantjärele tarkusega võib isegi öelda, et võib-olla on hinnad olnud liiga madalad ja seetõttu on vajalikud investeeringud jäänud energeetikasse tegemata. See kombinatsioonis Venemaa manipulatsioonidega on kaasa toonud hüppelise energiahindade kasvu, mille pidurdamist ja vähenemist lähiaastatel paraku näha ei ole. Seepärast on oluline aidata Eestimaa inimestel sügistalvisel kütteperioodil oma energiakulusid kontrolli all hoida.