NÄDALA KUJU ⟩ Katri Raik

Loomulikult häirivad nii tank kui ka need tänavanimed Eesti suuruselt kolmandas linnas paljusid Eesti inimesi. Eemal olles on aga lihtne rünnata Katri Raiki, nagu teevad muu hulgas ka mitmed keskerakondlased, kes on justkui unustanud, et nende erakond ei suutnud nendest sümbolitest vabaneda veerand sajandi jooksul Narvas võimul olles.

Ei tohiks olla kahtlust, et nii tank kui ka sobimatud tänavanimed kaovad. Küsimus on ajastuses. Küllap tunnetab Raik hästi Narva elanike meeleolusid ja sedagi, millal selleks aeg küps on. Selles mõttes, et tanki liigutamine mõnda muuseumisse ei tekitaks Narvas arvestatavat vastuseisu. See võiks olla ka riigi, mitte omavalitsuse töö.