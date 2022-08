JUHTKIRI ⟩ Aeg hakata rääkima ka maksutõusudest

Tänavu suvel sündis uus võimuliit suuresti tänu sellele, et lubaduste nimekirja läksid pärast vaidlusi kõigi kolme osapoole helded soovid. Need on sisuliselt riigi varem planeerimata kulutused, milleks raha pole kõrvale pandud. Poliitikute levinumaid fraase on: "Selleks tuleb raha leida..."

Raha "leidmiseks" väga palju võimalusi pole. Üks oleks enneolematult suur majanduskasv koos maksutulude suure ülelaekumisega. Teiseks saab kulutusi ringi tõsta, mis tähendab, et kelleltki või milleltki saab planeeritud raha ära võtta. Küsimus on, kellelt? Kolmas tee on võtta uusi laene, aga üldiselt on tavaks teha seda investeeringute jaoks, mitte püsikulude katmiseks. Neljas võimalus on maksutõus, mis ongi praegusi riigi rahavajadusi nähes üks reaalsemaid teid.