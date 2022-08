JUHTKIRI ⟩ Kuidas selgitada, kui kuulata ei taheta?

Neljapäeval peetud valitsuse istungi järel andis peaminister Kaja Kallas teada, et valitsus on üksmeelel, et tank tuleb võimalikult kiiresti maha võtta.

Eestis on küllaltki palju inimesi, kes leiavad, et nüüd tulebki kiiresti kraanad ja veokid kohale ajada ning tegutseda. Neile narvalastele, kes monumendi juures juba mitmeid ööpäevi vahti peavad, ja ka nende mõttekaaslastele kodudes ei olegi mõtet pikalt midagi selgitada, sest nad ei saa ega tahagi midagi aru saada. Neil on oma kinnisideed, mida polegi võimalik muuta, ja nad ei tahagi ühtegi argumenti kuulda.

Mida kaugemasse tulevikku teisaldamine lükkub, seda paremini on võimalik vastastel organiseeruda ja seda suuremat peavalu tekitada. Praeguses staadiumis on mängus riigi autoriteet.

Samas tuleks riigivõimul kiiresti näidata, et nad on tanki mahavõtmise põhjuste selgitamisel teinud kõik, mis võimalik. Selles osas peaksid ühtselt tegutsema nii koalitsiooni kui ka opositsiooni poliitikud ning sealhulgas eelkõige need, kes on eri aegadel saanud oma hääled Ida-Virumaalt ja Narvast.

Yana Toom, Mihhail Stalnuhhin, Jevgeni Ossinovski, Eduard Odinets, Dmitri Dmitrijev, Riho Breivel, Eerik-Niiles Kross ja paljud teised võivad olla tanki teisaldamise suhtes isiklikult eri meelt, aga nad peaksid ühiselt pingutama selle nimel, et selgitada, miks Eesti riik praegu sellise otsuse teeb.