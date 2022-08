NÄDALA KUJU ⟩ Tank

Retooriliselt võib ju küsida, kas midagi muud polegi enam tähtis. Eks ikka on, aga kõik märgid näitavad, et küsimus, kuidas õnnestub valitsusel korraldada selle tanki eemaldamine avalikust ruumist, on muutunud aina põhimõttelisemaks ja läheb Eesti ühiskonnale väga tugevasti korda.

Enam ei ole vaidlust selle üle, kas vedada see tank ära või mitte. Küsimus on, millal seda tehakse ning kuidas õnnestub maandada käärivat tüli selle Eestis elava vähemusega, kes ei pea seda monstrumit mitte vägivalla ja agressiivuse sümboliks, vaid oma identiteedi osaks, mis on neile kallis ja mida nad sätivad kaitsma.