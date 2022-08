JUHTKIRI ⟩ Tankitoru ja Narva nägu

Kohalike poliitikute − eesotsas linnapea Katri Raigiga − kõhklusi võib mõista, sest pole saladus, et paljude piirilinna inimeste meelsus ja arusaamad ajaloost pole sarnased keskmise Eesti inimese omaga ning Nõukogude mälestusmärkide kallale minek tundub neile vaat et pühaduse teotamisena. Aga poliitikutele on ainsaks konverteeritavaks valuutaks võimuturul valijate hääled. Kui need kaovad, on poliitik vallandatud usalduse kaotuse klausliga.