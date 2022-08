NÄDALA KUJU ⟩ Kaja Kallas

Ta selgitas, et Ukraina sõda on rebinud lahti haavad, mis paljudel Eesti inimestel olid jõudnud juba armistuda. "Need monumendid tekitavad valu nii neile, kes nõukogude režiimi all kannatasid, kui neile, kellele on need Ukraina vastu suunatud agressiooni sümbolid," lausus peaminister.