JANEK PAHKA ⟩ Energeetikas on kokku keeratud kobarkäkk

Anname võimaluse kõigile väiketootjatele, kes on juba ammugi ootel, et ühendada oma päikesejaam Elektrilevi võrku. Kui vaja, saame ise hakkama. See kindlustaks suurema koguse odava elektri jõudmise meie kõigini. Tulgu vaid riik eest ära. Valitsusel on voli anda Enefit Connectile ja Elektrilevile suunis, et ettevõtted tõstaksid oma võrguehituse tempot.

Ühtlasi tuleks luua kõik võimalused, et erakapital investeeriks mitmekesisesse elektritootmisse. Kui erarahast jääb väheks, siis peab moodustama riikliku fondi, mille ülesanne on Eesti elektrišokist päästa.

Väljapääs tekkinud olukorrast on see, kui väga kiiresti suurendatakse elektri tootmist. See nõuab väga kiireid otsuseid nii planeeringute kui investeeringute osas. Neid otsuseid täna ei ole ja mingit plaani valitsusel ka ei ole.

Endiselt menetletakse teokiirusel mingeid lube ja mõjuhinnanguid. Praeguse prognoosi kohaselt püstitatakse järgmine suurem tuulepark alles 2028. aastal. Mis mõttes? See on liiga aeglane ja seda on liiga vähe. Praeguses eriolukorras on vaja eriliselt kiiret edasiliikumist pooleli olevate projektidega.

Hoogsalt tõusnud energiahinnad on toonud riigikassasse sadu miljoneid käibemaksu- ja aktsiisieurosid. See raha tuleks suunata uute elektritootmisvõimsuste ehitusse, korteriühistute ja eramute soojustamise toetamisse senisest kaks korda suurema summa eest.

"Elektritoolilt" võime pääseda ainult siis, kui on piisavalt otsustusjulgust ja pealehakkamist. Kas istuval valitsusel seda jätkub, on senise tegevusetuse valguses kahtlane.