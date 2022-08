Kersti Kaljulaid: "Illusioon, et Narva on justkui väike Venemaa, purunes kildudeks"

Praegune volikogu on väga palju muutunud ja Narvas on juba 2024. aastaks koolireform tehtud. Kõik lapsed lähevad kas keelekümblus- või eestikeelsesse klassi. Lasnamäe peaks tulema Narvalt õppima, kuidas neid asju tehakse. Aga sellised asjad ei paista välja, kui teemaks on monumendid.

Minu meelest said inimesed ka aru, et nende monumentidega tuleb kiiresti tegutseda, et provokatsioonid ülekäte ei läheks, sest provokaatoreid ju oli.

Mina rääkisin sellestki, et me mäletame, mis juhtus kunagi pronkssõduri juures, ja me ei tahtnud, et need sündmused korduksid.

Me saime üsna rahulikult neid asju arutada. See illusioon, et Narva on justkui väike Venemaa, purunes kildudeks. Aga nendest kildudest saab ehitada.

Ees on monumentide teisaldamine ka Kohtla-Järvel, Sillamäel, Kiviõlis ja mujalgi, mis võib samuti kirgi kütta. Kuidas seal tegutseda, et kõik rahulikult läheks?