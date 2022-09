ALEKSEI JAŠIN ⟩ Idavirulased, nõudke paremaid töötingimusi oma õpetajatele

Iga teine õpetaja lahkub oma töökohalt esimese viie tööaasta jooksul. Vohav inflatsioon, mis on jõudnud 25 protsendi juurde, kiirendab töölt lahkumise protsessi ning sunnib õpetajaid liikuma tasuvamale tööle, et kindlustada enda toimetulekut. Juba praegu võib öelda, et ligi viiendik õpetajatest ei vasta keele- või kvalifikatsiooninõuetele. Lõpuks seab see meid olukorda, kus kannatavad õpilaste vaimne tervis ja saadava hariduse kvaliteet ning muukeelsed õpilased jäävad korraliku keeleoskuseta.

Reemo Voltri tegi haridustöötajate liidu esimehena ainuõige otsuse ning näitas valmisolekut viia õpetajad tänavatele, kui töötasu ei tõuse teiste kõrgharitud spetsialistide palgaga võrdseks. Selle tulemusel läks haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas küsima rahandusministeeriumilt ligi 100 miljonit eurot õpetajate keskmise palga tõstmiseks 2000 euroni. Muuseas mainis minister paljulubavat õpetajate karjäärimudelit, klassijuhatamise tasu tagasitoomist ning Ida-Virumaal lisatasude kehtestamist. Samal ajal on rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus öelnud ära mitmele teisele suurele investeeringule, kuna järgmise aasta eelarve on tulemas niigi puudujäägiga. Seega ootab suure tõenäosusega Reemo Voltrit ja õpetajaid sümboolne palgakasv lubadusega seada see küsimus prioriteediks järgneval aastal.

Kirde-Eestis on kuhjaga koole, mis saavad ministeeriumilt järjepidevalt ettekirjutusi, kuid aastate jooksul ei muutu midagi.