TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Milliseid hoidiseid olete talveks varunud?

Ikka magusamaid: moose ja kompotte. Kreekidest ja õuntest näiteks. Lapselapsed tulevad ja ise küsivad − ju siis enda tehtud hoidistes on mingi maitsenüanss, mida poe omades pole.

Foto: Peeter Lilleväli

Leo Mõisja, pensionär:

Pole midagi teinud ega varunud. Teha küll mõistan, aga see on suur nikerdamine ja pärast natuke sööd ning lõpuots jääb seisma ja hallitama. Kokkuvõttes pole see vaeva väärt ja kui väga isutab, haarad midagi poest.