ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks Kiviõli Soojus oma uue soojahinna taotluse tagasi võttis?

Uus hind, millega Kiviõli Keemiatööstus meile soojust müüb, hakkab kehtima alles 1. jaanuarist, sellepärast ei saa me praegu veel tarbijate jaoks uut hinda taotleda. Novembris esitame uue taotluse.

Keemiatööstus pakkus, et nad võiksid meile maagaasi asendamiseks müüa põlevkiviõli. Kuna praegu on maagaasi hind meie jaoks põlevkiviõli omast odavam, siis tarbija jaoks see hinda alla ei tooks. Samuti tuleks põlevkiviõlile üleminekuks lahendada mõned tehnilised probleemid. Kaalume seda pakkumist, aga mingit otsust veel tehtud ei ole.