Keskkonnaminister Madis Kallas: riik peab suunama Ida-Virumaale rohkem raha

Ei loe see, et me oleme Ida-Virusse proportsionaalselt rohkem juba aastaid investeerinud, sest me ei ole veel loodetud tulemuseni jõudnud.

Soovides ühe piirkonna keskkonnaressursse oluliselt rohkem kasutada kui muude paikade omi, peame olema valmis sinna piirkonda ka oluliselt rohkem tagasi andma negatiivse mõju talumise kompenseerimise kaudu. Lihtne on alati öelda, et teeme üht või teist asja Ida-Virumaal, sest seal niigi need kaevandused ja kõik nagunii harjunud. See ei ole õige lähenemine. Iga piirkonna looduskeskkond väärib kaitset ja kui kusagil on rohkem loodusressursse, siis peame vähemalt nende kasutamise piirkonna kogukondadele hüvitama.

Eri keelt rääkivaid, eri maailmavaadetega ja eri vanuses inimesi on võimalik edukalt ühendada kultuuri ja spordi kaudu, sest need on olemuselt ühendavad tegevused.

Sädeinimesed hoiavad meil paljusid asju toimimas ja suurena, aga iga säde ükskord kustub, kui sinna energiat juurde ei anta. Kultuuri- ja spordikorraldajad vajavad kindlat ja püsivat tuge, et teha suur asju ja teha neid nii, et need kestaks. Hea kultuur maksab ja head kultuurikorraldajad on ka oma valdkonna tipptegijad, kes oma kogemuste ja haritusega väärivad suuremat toetust. Moraalse toega ja tunnustusega on Eestis juba väga hästi, aga materiaalset tuge on vaja suurendada.

Eesti on tasakaalust väljas Tallinna ja Harjumaa poole. Meie jaoks peavad olema sama olulised kõik meie riigi piirialad ja seda nii idas, lõunas kui läänes.