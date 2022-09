DMITRI DMITRIJEV ⟩ Jalgpallihallide ehitamisest loobumine on vastutustundetu

Siinkohal tuleb rõhutada, et jalgpallihall pakub eriti just talvistes tingimustes mugavaid treeningutingimusi ka kooliõpilastele ja teiste spordialade harrastajatele. Seetõttu pean valitsuse otsust vastutustundetuks ka praeguses kiiresti muutuvas olukorras. Maksulaekumine on prognoose märkimisväärselt ületanud, küsimus on ainult prioriteetides! On suur oht, et omavalitsustel käib riigi lisaabita niivõrd mastaapsete projektide elluviimine üle jõu.

Jõhvi jalgpallihall löögi all

Jalgpallihallidele lisaraha andmata jätmine peegeldab ilmekalt praeguse vabariigi valitsuse suhtumist kohalikesse omavalitsustesse. Ka käimasolevas energiakriisis ei ole linnadele ja valdadele toetusi ette nähtud. Saage ise hakkama!

Vabariigi valitsus on andnud Viimsi ja Jõhvi (aga ka laiemalt kogu Ida-Virumaa) jalgpalluritele ühese sõnumi: talvel jätkuvad treeningud lahtise taeva all, paukugu väljas kasvõi 20kraadine pakane. Narva Transi meeskonnal ei jäänud näiteks mullu muud üle kui Haapsallu treeningulaagrisse sõita. Sama pidi tegema ka praegu Eesti meistrivõistluste U19 eliitliigas esimesel kohal olev Ida-Virumaa FC Alliance meeskond.

Kas sellises olukorras võtab Jõhvi vallavõim ennast kokku ja teeb positiivse otsuse jalgpallihalli ehitamise jätkamise kohta või pigem loobutakse sellest võimalusest ning seega ka 1,5 miljonist eurost, mis oli Keskerakonna juhitud valitsuse poolt selle projekti jaoks riigieelarves ette nähtud?

Jõhvi jalgpallihalli kohal on tumedad pilved olnud pikemat aega, sest loobumissoovi märke oli näha ka varem. Viimane uudis, et Jõhvi loobus lõplikult jäähalli rajamisest, viitab ka kohalike omavalitsuste äärmiselt piiratud ressursile. Igatahes loodan südamest, et nii Narva linnapea Katri Raik kui ka Jõhvi vallavanem Maris Toomel leiavad võimaluse, et saame süsteemselt tegelda jalgpalli kui spordiala ning laiemas mõttes noorte tervise arendamisega.

Suurt pilti vaadates hakkab Reformierakonna poliitikategemine järjest rohkem eristuma Keskerakonna inimkesksemast lähenemisest. Tallinna haigla ja Rohuküla raudtee ehituselt võeti suve hakul raha ära, hiljaaegu saime lugeda, et tee-ehitajad peavad läbi ajama minimaalsete vahenditega ja seega küsimärgi all on neljarealiste teede ehitus. Samuti on ettevõtjad jäetud energiakriisi meelevalda.