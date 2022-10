Narva linnapea Katri Raik oli viimati selles rubriigis tänavu juulis, kui mujalt Eestist lendas tema poole kriitikanooli eelkõige seoses sellega, et miks on Narvas ikka veel alles Nõukogude tankimonument, mille kahuritoru sihib Euroopa suunas. Aga ka seetõttu, et piirilinnas on ikka veel nõukogudeaegsed tänavanimed, mis pole tänapäeva Eestis kohased.